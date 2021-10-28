«Сочи» впервые одержал две победы подряд под руководством Назарова — без 9 игроков основы

«Сочи» одержал победу над «Спартаком» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Леопарды» впервые под руководством Андрея Назарова одержали две победы подряд. Ранее, «Сочи» обыграл в гостях «Витязь» (3:1).



Отметим, что в матче не смогли принять участие девять игроков основного состава по медицинским показаниям. В их число входят: Янис Якс, Давид Рундблад, Мартин Бакош, Александр Жабреев, Джей Си Липон, Никита Точицкий, Богдан Якимов, Дениса Вихарев и Андрей Баканов.



«Сочи» набирает очки по итогам четвертого матча подряд, ранее уступив в овертайме «Автомобилисту» (6:7), а также по буллитам — «Металлургу» (2:3).



В турнирной таблице Западной конференции «Сочи» занимает 12-е место, набрав 18 очков. В следующем матче «Сочи» в субботу, 30 октября, дома встретится с «Торпедо». Стартовое вбрасывание — в 17:30 по московскому времени.