Миронов: хотелось бы извиниться перед болельщиками «Спартака». Проиграли сегодня во всём

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов отреагировал на поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (1:3).



«Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Игра не заладилась с самого начала, проиграли сегодня во всём – и желании, и катании. Нужно выходить с холодной головой и горячим сердцем – настраиваться на каждого соперника, сейчас в КХЛ нет лёгких команд. В третьем периоде мы перешли на игру три звена, хотели немного встряхнуть команду – получилось не всё.



Поражение обидно всегда, но мы никого не виним – выигрывает и проигрывает вся команда. Видимо, не донесли ребятам, что сегодня надо выйти и работать, а не играть за счёт мастерства. Главное – не повторять допущенных ошибок, сделаем выводы и будем готовиться дальше», — приводит слова Миронова пресс-служба клуба.