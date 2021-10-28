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Миронов: хотелось бы извиниться перед болельщиками «Спартака». Проиграли сегодня во всём

Миронов: хотелось бы извиниться перед болельщиками «Спартака». Проиграли сегодня во всём
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Главный тренер «Спартака» Борис Миронов отреагировал на поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (1:3).

«Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Игра не заладилась с самого начала, проиграли сегодня во всём – и желании, и катании. Нужно выходить с холодной головой и горячим сердцем – настраиваться на каждого соперника, сейчас в КХЛ нет лёгких команд. В третьем периоде мы перешли на игру три звена, хотели немного встряхнуть команду – получилось не всё.

Поражение обидно всегда, но мы никого не виним – выигрывает и проигрывает вся команда. Видимо, не донесли ребятам, что сегодня надо выйти и работать, а не играть за счёт мастерства. Главное – не повторять допущенных ошибок, сделаем выводы и будем готовиться дальше», — приводит слова Миронова пресс-служба клуба.

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