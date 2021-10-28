Никитин: хотели просто обыграть «Нефтехимик», а нужно было воевать. Заслуженное поражение
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (1:2, ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Наверное, мы хотели просто обыграть Нижнекамск, а нужно было воевать. Немного не то делали на льду, за это нас соперник и наказал.
Есть ли в последних поражениях что-то общее? Общее – потеря очков. Все поражения разные. У каждого своя история. Сегодня, скажем так, самое заслуженное поражение.
Если не получается забить в первом периоде, надо играть дальше, все три периода на команду, за команду. Игра не заканчивается, если не получается забить. Мы начинаем делать те вещи, которые забирают у нас больше сил, дают уверенность сопернику», – приводит слова Никитина пресс-служба «Локомотива».
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