Никитин: хотели просто обыграть «Нефтехимик», а нужно было воевать. Заслуженное поражение

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (1:2, ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Наверное, мы хотели просто обыграть Нижнекамск, а нужно было воевать. Немного не то делали на льду, за это нас соперник и наказал.



Есть ли в последних поражениях что-то общее? Общее – потеря очков. Все поражения разные. У каждого своя история. Сегодня, скажем так, самое заслуженное поражение.



Если не получается забить в первом периоде, надо играть дальше, все три периода на команду, за команду. Игра не заканчивается, если не получается забить. Мы начинаем делать те вещи, которые забирают у нас больше сил, дают уверенность сопернику», – приводит слова Никитина пресс-служба «Локомотива».