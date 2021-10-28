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Балдаев — о драке с Евенко: ничего не думал перед этим. Не боюсь его, да и всё

Балдаев — о драке с Евенко: ничего не думал перед этим. Не боюсь его, да и всё
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Защитник ХК «Сочи» Виктор Балдаев рассказал о драке с Олегом Евенко в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:1).

«Пацаны — молодчики, в третьем периоде мы чуть провалились, но выстояли, ложились под шайбы.

Андрей Назаров давал задание подраться с Евенко конкретно мне? Да. Он сказал, что если будет момент, то надо подраться. Просто было видно, что Евенко — очень большой. Надо было подкатиться к нему поближе. Но это не получилось, и я проиграл бой. Но ничего страшного.

Как настраивался на драку с человеком, который укладывает оппонентов с одного удара? Да ничего я не думал. Не боюсь его, да и всё.

Назаров ничему не учил. Всё знаю сам. Повторю, нужно было к Евенко поближе подъехать. У него руки очень большие. Надо было с ним схватиться, но у меня не получилось.

В команде нет системы бонусов: победил в драке — получай двойные премиальные? Нет, такого нет.

С приходом Назарова у нас выработался какой-то дух победителей. Мы стали играть увереннее, лучше действовать в микромоментах, в борьбе. Попроще в своей зоне и эффективнее в зоне атаки. Думаю, это видно.

Когда Назаров говорит, что готовит 24-летнего форварда Василия Глотова к Олимпиаде — это прикол? А почему нет? Вы видите, как он играет. Сегодня набрал 2 (1+1) очка. Он может попасть в Пекин», — приводит слова Балдаева «Матч ТВ».

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