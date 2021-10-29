«Флорида» отправила в отставку Джоэля Кенневилля из-за секс-скандала в «Чикаго»

63-летний канадский специалист Джоэль Кенневилль отправлен в отставку с поста главного тренера клуба НХЛ «Флорида Пантерз» по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

Отмечается, что решение принято после встречи, на которой присутствовали комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли, генеральный директор лиги Билл Зито и главный исполнительный директор Мэтью Колдуэлл, в результате переговоров было утверждено решение о принятии отставки Джоэля Кенневилля.

«После опубликования информации о секс-скандале в «Чикаго», мы провели тщательный анализ информации, которая стала доступной недавно. Само собой разумеется, что поведение, описанное в различных отчётах СМИ, вызывает беспокойство и непростительно. Это прямо противоречит нашим ценностям как организации и тем, что отстаивает «Флорида». Никому никогда не придётся терпеть то, что испытал Кайл Бич во время и после его пребывания в «Чикаго». Мы ценим его храбрость и смелость, которые он проявил.

После сегодняшней встречи с комиссаром Беттмэном в офисах НХЛ, которая была частью процесса лиги, чтобы решить, как двигаться дальше, Джоэл принял решение уйти в отставку, и «Флорида» приняла её», — гласит сообщение пресс-службы, опубликованное на официальном сайте.

Напомним, что «Флорида» продемонстрировала впечатляющий старт в нынешнем розыгрыше НХЛ – у команды 7 побед в 7 матчах с разницей забитых и пропущенных шайб – 31:13.