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Туриньи: Просветов — будущее «Аризоны». У нас не возникает вопроса, ставить его или нет

Туриньи: Просветов — будущее «Аризоны». У нас не возникает вопроса, ставить его или нет
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Главный тренер «Аризона Койотс» Андре Туриньи прокомментировал решение выпустить российского голкипера Ивана Просветова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:5).

«Иван хорошо выглядел в АХЛ. Он – наше будущее. И когда нам надо играть 3 матча за 4 дня, не возникает вопроса, ставить его или нет», — приводит слова Туриньи официальный сайт НХЛ.

В матче с «Тампой» 22-летний вратарь отразил 23 броска из 28 по своим воротам, проведя свой первый матч в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. Всего на его счету четыре встречи, две — в старте, в них он отразил 82,3% бросков и пропускал в среднем 4,42 шайбы за игру.

Просветов сыграл на ноль в двух матчах за фарм-клуб в регулярном чемпионате АХЛ из трёх, которые провёл в этом сезоне.

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