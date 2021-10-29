Зернов — о Кубке Гагарина: после победы понимаешь, что не зря занимался хоккеем с 5 лет

Нападающий «Металлурга» Денис Зернов рассказал, как начал заниматься хоккеем, о серьёзной травме, которую получил, играя за «Авангард», а также об эмоциях от победы в Кубке Гагарина.



«Мы с мамой пошли на каток, это было в Челябинске. Футбольное поле, которое зимой заливали, как и во многих городах. Я в первый раз встал на коньки и сразу поехал. После меня отдали в дворовую спортшколу, которая была рядом с домом – там я всю зиму тренировался, мне даже выдали старую форму. Весной лёд растаял, а моё желание играть в хоккей – нет: тренер посоветовал родителям отдать меня в спортшколу «Трактор», сказал, что это лучшая школа в городе. Добираться на тренировки приходилось на трамвае с двумя пересадками.



Видимо, из-за роста и результативности на тренировках меня поставили в нападение – уже через полгода в «Тракторе» у нас были какие-то товарищеские матчи. Нормально бросать я стал позже всех, хотя и без этого в детстве много забивал – просто обыгрывал вратарей и завозил шайбу в пустые.



Два первых матча я сидел запасным, третья игра команды в сезоне – и моя первая. Мы проигрываем первый период 0:1, тренер говорит мне, что я выйду на лёд. Во втором периоде мы сравниваем счёт, я выхожу и в первой же смене забиваю. Подумать только, шайба в первой же смене, которая стала победной, мы в итоге выиграли матч.



Когда играл за «Авангард», получил повторную травму плеча в последнем предсезонном матче. Нужно было делать операцию. Стартует сезон, а тебе врачи говорят, что нужно пропустить полгода, по сути, весь чемпионат. Там такое восстановление, которое требует много времени и усилий. По пять часов в зале каждый день, дополнительно бассейн. Просыпаешься в шесть утра, первые два месяца работаешь вообще без выходных. Не хотелось никуда идти, но заставлял себя, потому что понимал – это точно начало, трудности будут всегда. Надо их пройти, чтобы добиться чего-то стоящего. Меня всегда поддерживает семья – родители, моя девушка, они переживают даже сильнее, чем я.



Кубок Гагарина? В такие моменты понимаешь, что ты не зря с пяти лет ездил на трамвае в спортшколу через весь город, не зря родители вкладывали в тебя, тренеры. На данный момент ты достиг вершины в лиге. Но доказывать, что ты чего-то стоишь, нужно каждый день. Если ты остановишься, тебя быстро забудут, переступят через тебя. Поэтому каждый сезон надо начинать так, будто у тебя ничего нет, быть голодным до побед».



Люблю хоккей за эмоции, которые ты испытываешь каждый день – от заброшенных шайб, побед с командой или, например, заблокированных бросков. Любое действие, которое принесло пользу команде, заряжает энергией», — цитирует Зернова официальный сайт КХЛ.