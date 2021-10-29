Игрок «Флориды» — после отставки Кенневилля: мы команда, которая сейчас немного обезумела

Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад рассказал, что смотрел интервью Кайла Бича — игрока, в 2010-м году пострадавшего от сексуального насилия в «Чикаго Блэкхоукс», и что это оставило его «крайне грустным». Хоккеиста спросили, изменилось ли после просмотра его мнение об экс-главном тренере Джоэле Кенневилле.



«Я не уверен в своих чувствах прямо сейчас», — приводит слова Экблада TSN.

Кроме того, игроку задали вопрос о том, что «Флорида» может стать седьмой командой в истории НХЛ, начавшей сезон с восьми побед подряд. На данный момент «пантеры» одержали победы во всех семи встречах нового сезона.

«Это были сумасшедшие несколько дней со всей новой информацией и всем, что произошло. Мы команда, которая сейчас немного обезумела», — добавил Экблад.