Самсонову вручили щит за матч «Вашингтона» с «Аризоной». Он признан первой звездой встречи
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Первой звездой встречи был признан российский голкипер «столичных» Илья Самсонов. Он оформил шат-аут, отразив 16 из 16 бросков по своим воротам. После встречи в раздевалке «Вашингтона» россиянину вручили щит, которым в этом сезоне в команде после каждого матча награждают лучшего игрока обороны.
«Сегодняшние викинги», — прокомментировала вручение щита пресс-служба «столичных».
Посмотреть видео можно на официальной странице «Вашингтона» в «Твиттере». Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
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