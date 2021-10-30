Александр Овечкин повторил своё достижение 12-летней давности

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На последней минуте матча отличился 36-летний форвард «столичных» Александр Овечкин, отправивший шайбу в пустые ворота. Также на счету капитана «Вашингтона» результативная передача в эпизоде с голом Джона Карлсона.

Овечкин набрал 15 (9+6) очков в восьми встречах сезона. Это наименьшее количество матчей, которое потребовалось россиянину для достижения 15 баллов после сезона-2009/2010. Тогда в активе Овечкина было 16 (11+5) очков в восьми первых встречах сезона.