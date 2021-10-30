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Защитник «Вашингтона»: Самсонов не позволял «Аризоне» сделать ничего лишнего

Защитник «Вашингтона»: Самсонов не позволял «Аризоне» сделать ничего лишнего
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон поделился мнением о выступлении российского голкипера Ильи Самсонова, в матче с «Аризоной Койотс» (2:0) оформившего шат-аут.

«Я считаю, что он был великолепен. У них было несколько опасных моментов на протяжении всей игры, но Самсонов был в порядке. Он играл надёжно и не позволял им сделать ничего лишнего», — приводит слова Карлсона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Первой звездой встречи был признан российский голкипер «столичных» Илья Самсонов. Он оформил шат-аут, отразив 16 из 16 бросков по своим воротам.

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