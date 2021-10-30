Наставник «Вашингтона» — о Самсонове: он просто оставался в игре и делал важные сейвы

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал шат-аут Ильи Самсонова в матче с «Аризоной Койотс» (2:0).



«У него было не так много работы, но порой в таких матчах труднее оставаться сосредоточенным, ведь иногда внезапно действительно нужно сделать важный сейв. Сегодня он был очень хорош, он просто оставался в игре и делал сейвы, которые нам были нужны», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Первой звездой встречи был признан российский голкипер «столичных» Илья Самсонов. Он оформил шат-аут, отразив 16 из 16 бросков по своим воротам.

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