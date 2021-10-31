Четвёртая шайба Наместникова в сезоне не спасла «Детройт» от поражения «Торонто»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал на своём льду «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.
В составе «Торонто» отличились Джейк Маззин, Майкл Бантинг, Александр Керфут, Джон Таварес и Митчелл Марнер, а за «Детройт» забрасывали Филип Задина, Джо Велено, Владислав Наместников и Филип Гронек.
28-летний российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников провёл на льду 15 минут и 49 секунд и отметился четвёртой заброшенной шайбой в сезоне, продемонстрировав показатель полезности «+2» в этом матче. Всего на его счету 6 (4+2) очков в 9 матчах.
Вратарь «Детройта» Томас Грайсс в этой игре отразил 33 броска из 38, а его визави из «Торонто» Петр Мразек – 26 из 30.
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