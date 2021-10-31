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Четвёртая шайба Наместникова в сезоне не спасла «Детройт» от поражения «Торонто»

Четвёртая шайба Наместникова в сезоне не спасла «Детройт» от поражения «Торонто»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал на своём льду «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

В составе «Торонто» отличились Джейк Маззин, Майкл Бантинг, Александр Керфут, Джон Таварес и Митчелл Марнер, а за «Детройт» забрасывали Филип Задина, Джо Велено, Владислав Наместников и Филип Гронек.

28-летний российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников провёл на льду 15 минут и 49 секунд и отметился четвёртой заброшенной шайбой в сезоне, продемонстрировав показатель полезности «+2» в этом матче. Всего на его счету 6 (4+2) очков в 9 матчах.

Вратарь «Детройта» Томас Грайсс в этой игре отразил 33 броска из 38, а его визави из «Торонто» Петр Мразек – 26 из 30.

Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Маззин (Броди, Таварес) – 19:46' (5x5)   1:1 Задина (Зайдер, Ганье) – 28:19' (5x4)   2:1 Бантинг (Спецца, Ритчи) – 39:42' (5x4)   3:1 Керфут (Таварес, Маззин) – 40:17' (5x5)   3:2 Велено (Расмуссен) – 41:36' (5x5)   4:2 Таварес (Керфут, Райлли) – 47:47' (5x5)   4:3 Наместников (Велено, Истерли) – 50:11' (5x5)   5:3 Марнер – 57:55'   5:4 Гронек (Рэймонд, Задина) – 59:31' (6x5)
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