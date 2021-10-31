Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 31 октября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 31 октября.

В турнирной таблице Восточной конференции по-прежнему первое место занимает «Флорида Пантерз», несмотря на поражение от «Бостон Брюинз» в овертайме. «Флорида» набрала после девяти матчей 17 очков. На три очка от неё отстаёт «Каролина Харрикейнз», у которой 14 баллов, но сыграно на две встречи меньше. Третье место — у «Вашингтон Кэпиталз», набравшего 13 очков за восемь матчей. Дальше идут «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» с 11 баллами, но у «клинков» на одну встречу меньше. Шестое место занимает «Детройт Ред Уингз», уступивший «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:5 (10 очков в 9 матчах).

В Западной конференции первое место занимает «Калгари Флэймз», победивший «Филадельфию Флайерз» 4:0 и имеющий 13 очков в восьми матчах. На втором месте расположились «Сент-Луис Блюз», выигравший у «Чикаго Блэкхоукс» (1:0), и «Эдмонтон Ойлерз», победивший «Ванкувер Кэнакс» (2:1). После семи встреч обе команды набрали по 12 баллов. Четвёртое место занимает «Сан-Хосе Шаркс», обыгравший «Виннипег Джетс» после овертайма (2:1) и имеющий 10 очков в восьми играх. Такие же показатели у «Миннесоты Уайлд» и «Виннипег Джетс».