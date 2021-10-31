Салливан: мы все очень надеемся на Кросби. Но ему было нелегко сразу выйти на матч

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал игру капитана команды Сидни Кросби в первом матче после травмы с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:4).

«Это его первая игра за пять месяцев. Мы все очень надеемся на него. Но ему было нелегко сразу выйти на матч регулярного чемпионата, учитывая то, через что он прошёл», – цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.

Свой первый матч в сезоне после длительного восстановления после травмы провёл 34-летний канадский капитан «пингвинов» Сидни Кросби. Он провёл на льду 19 минут и 16 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-3».

«Питтсбург» продлил свою серию поражений до трёх матчей. Ранее он уступил дома «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:5) и «Калгари Флэймз» (0:4).