КХЛ дисквалифицировала Воронкова на один матч за драку

Контрольно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал нападающего казанского «Ак Барса» Дмитрия Воронкова за драку в матче с «Трактором», сообщает официальный сайт КХЛ.
В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков дисквалифицирован на один матч за вторую драку в сезоне, которая произошла в матче с «Трактором».
На 35-й минуте нападающий хозяев Сергей Калинин и форвард гостей Дмитрий Воронков подрались. Воронков первым повалил соперника на лёд, одержав победу в драке.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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