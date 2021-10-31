«Локомотив» и «Спартак» объявили составы на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Стали известны составы ярославского «Локомотива» и московского «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив». Начало — в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Локомотив»:
Паскуале (Исаев);
Марченко — Рафиков, Кудрявцев— Шалунов — Буше;
Баранцев — Мисюль, Коршков — Красковский — Полунин;
Черепанов — Осипов, Иванов — Анисимов — Алексеев;
Малышев, Берёзкин — Ильенко — Беляев.
«Спартак»:
Красиков (Сковронский);
Хед — Никишин, Широков — Лехтеря — Виртанен;
Вишневский — Ручкин, Кугрышев — Локтионов — Хохлачёв;
Ержабек — Брынцев, Цыплаков — Петтерссон — Чебыкин;
Евенко — Савиков, Авцин — Квартальнов — Дроздов.
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