«Локомотив» и «Спартак» объявили составы на матч регулярного чемпионата КХЛ

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и московского «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив». Начало — в 17:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Локомотив»:



Паскуале (Исаев);



Марченко — Рафиков, Кудрявцев— Шалунов — Буше;

Баранцев — Мисюль, Коршков — Красковский — Полунин;

Черепанов — Осипов, Иванов — Анисимов — Алексеев;

Малышев, Берёзкин — Ильенко — Беляев.



«Спартак»:



Красиков (Сковронский);



Хед — Никишин, Широков — Лехтеря — Виртанен;

Вишневский — Ручкин, Кугрышев — Локтионов — Хохлачёв;

Ержабек — Брынцев, Цыплаков — Петтерссон — Чебыкин;

Евенко — Савиков, Авцин — Квартальнов — Дроздов.