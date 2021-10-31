Кульбаков пропустил после 1-го броска по воротам в дебютном матче за московское «Динамо»

В эти минуты в Риге проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между рижским и московским «Динамо». На 12-й минуте первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев.



Белорусский голкипер гостей Иван Кульбаков, который дебютирует в этом матче за клуб, пропустил после первого броска по его воротам. Автором заброшенной шайбы стал защитник Оскар Цибульскис.

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Напомним, контракт вратаря с московским «Динамо» рассчитан до 30 апреля 2023 года и носит односторонний характер.



Москвичи занимают третье место в таблице Западной конференции, после 23 матчей набрав 30 очков. Рижане — на десятом месте Запада, имея в своём активе 21 балл после 23 встреч.