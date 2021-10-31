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«Динамо Р» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
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Кульбаков пропустил после 1-го броска по воротам в дебютном матче за московское «Динамо»

Кульбаков пропустил после 1-го броска по воротам в дебютном матче за московское «Динамо»
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В эти минуты в Риге проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между рижским и московским «Динамо». На 12-й минуте первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев.

Белорусский голкипер гостей Иван Кульбаков, который дебютирует в этом матче за клуб, пропустил после первого броска по его воротам. Автором заброшенной шайбы стал защитник Оскар Цибульскис.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, контракт вратаря с московским «Динамо» рассчитан до 30 апреля 2023 года и носит односторонний характер.

Москвичи занимают третье место в таблице Западной конференции, после 23 матчей набрав 30 очков. Рижане — на десятом месте Запада, имея в своём активе 21 балл после 23 встреч.

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