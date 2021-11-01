«Анахайм» обыграл «Монреаль», у Романова «-1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Адам Хенрик, Винни Леттьери, Трой Терри и Сэм Кэррик. В составе гостей отличились Майк Хоффман и Джейк Эванс. Российский защитник Александр Романов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

В параллельном матче «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:2.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.