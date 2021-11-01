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«Анахайм» обыграл «Монреаль», у Романова «-1»

«Анахайм» обыграл «Монреаль», у Романова «-1»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Адам Хенрик, Винни Леттьери, Трой Терри и Сэм Кэррик. В составе гостей отличились Майк Хоффман и Джейк Эванс. Российский защитник Александр Романов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

В параллельном матче «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:2.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Хенрик (Милано, Шаттенкирк) – 03:39' (5x4)   1:1 Хоффман (Уайдман, Друен) – 04:12' (5x4)   2:1 Леттьери (Хенрик, Шаттенкирк) – 12:47' (5x4)   2:2 Эванс (Лехконен, Питри) – 38:05' (5x5)   3:2 Терри (Гецлаф, Фаулер) – 50:10' (5x5)   4:2 Кэррик (Фаулер, Лундестрём) – 58:50' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Асплунд – 23:07' (4x5)   0:2 Олофссон (Брайсон) – 27:39' (5x5)   1:2 Грундстрём (Копитар, Бьёрнфот) – 28:39' (5x5)   2:2 Копитар (Клаг, Кемпе) – 44:50' (5x4)   3:2 Иафалло (Бьёрнфот, Кемпе) – 53:41' (5x5)
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