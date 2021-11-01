Рейтинг тренеров КХЛ: Воробьёв вернул себе лидерство, Разин ворвался в четвёрку сильнейших

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2021/2022 на текущий момент. При его составлении учитывается кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место наставника в рейтинге на прошлой неделе.

Место Место Тренер Клуб 1 (2) Илья Воробьёв «Металлург» 2 (7) Валерий Брагин СКА 3 (3) Анвар Гатиятуллин «Трактор» 4 (12) Андрей Разин «Северсталь» 5 (1) Томи Лямся «Салават Юлаев» 6 (9) Лаури Марьямяки «Йокерит» 7 (6) Боб Хартли «Авангард» 8 (8) Крэйг Вудкрофт «Динамо» Мн 9 (4) Игорь Никитин «Локомотив» 10 (5) Дмитрий Квартальнов «Ак Барс» 11 (17) Андрей Назаров «Сочи» 12 (13) Билл Питерс «Автомобилист» 13 (11) Алексей Кудашов «Динамо» 14 (10) Борис Миронов «Спартак» 15 (16) Юрий Михайлис «Барыс» 16 (18) Андрей Мартемьянов «Сибирь» 17(15) Сергей Фёдоров ЦСКА 18 (14) Дэвид Немировски «Торпедо» 19 (21) Олег Леонтьев «Нефтехимик» 20 (23) Валерий Кулибаба «Динамо» Р 21 (22) Михаил Кравец «Амур» 22 (20) Александр Андриевский «Адмирал» 23 (19) Юрий Бабенко «Витязь» 24 (24) Анвар Занатта «Куньлунь»