Мартемьянов: допускаю, что перерыв между матчами сбил «Сибирь» с ритма

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов поделился мнением о прошедшем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (0:2).



«В обороне сыграли неплохо. Одна единственная грубая ошибка привела сразу к голу, соперник мастеровитый, использовал её. Дальше полетели, полетели – стали раскрываться. То, что мы проиграли хорошей команде – это да. В атаке сыграли беззубо. И очень волнует большинство. Это ахиллесова пята наша. Работаем, сдвигов пока не вижу. Команде всё было высказано. Шанс зацепиться был, но мы его не использовали.



По самоотдаче к парням претензий нет. То, что старались выполнять игровое задание – это да, то же самое. Но они забили – мы нет. Без забитых голов не выигрывают. Почему много брака в игре? Правильная игра соперника. Не дали раскатиться нападающим, владеть шайбой. Ни в зоне атаки, ни в средней. Очень плотную оборону они сделали в средней зоне. «Йокерит» знает, кому куда бежать и умеет передачи делать, обороняться и атаковать. Я считаю, что это одна из самых сбалансированных команд в нашей лиге на данный момент.



Допускаю, что перерыв между матчами сбил команду с ритма. Парни отдохнули и тренировались неплохо. Но где-то что-то маленько внутри надломилось. Будем выправляться в ближайшие два дня. Завтра тренировка, послезавтра уезжаем в Казань. Выстроили стратегию игры примерно также, как с ЦСКА. Первый период сдержали, он был равный абсолютно. Не дали им практически ничего сделать. Но одна ошибка – сразу гол, наказывают моментально.



«Йокерит» показал: если атакуют, то мощные передачи. И всё быстро делается, у нас все медленнее. Поэтому не успевают везде накрыть. На броски и добивание акцентируем внимание. Сегодня была размазанная атака. Переигрывали. Удивительно, но я в этом сезоне не помню таких матчей, где в атаке переигрывали чересчур. Она была размазанная, неакцентированная абсолютно. Это касается и нападающих, и защитников", — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.