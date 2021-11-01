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Комиссионер НХЛ сообщил о создании горячей линии для хоккеистов

Комиссионер НХЛ сообщил о создании горячей линии для хоккеистов
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Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн сообщил о создании горячей линии для хоккеистов, на которую они смогут обратиться для решения различных вопросов.

«Лига привлечёт стороннюю фирму для проверки применяемых практик для обеспечения их эффективности и целесообразности.

НХЛ также откроет свою горячую линию для анонимных сообщений от хоккеистов всех уровней — включая колледж, юношеский и детский хоккей — чтобы дать людям возможность решать проблемы», — цитирует Беттмэна в «Твиттере» журналист Фрэнк Серавалли.

Напомним, ранее стало известно об итогах расследования секс-скандала, который произошёл в 2010 году в «Чикаго», когда игрок клуба Кайл Бич подвергся насилию со стороны видеотренера Брэда Олдрича. Из-за этого инцидента из «Флориды» был уволен главный тренер Джоэль Кенневилль, возглавлявший в то время «Блэкхоукс».

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