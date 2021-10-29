Ценности сильнее здравого смысла. Лидер НХЛ выгнал легендарного тренера за давний скандал

Как вы наверняка читали, в НХЛ громыхнул очередной скандал: лига провела расследование относительно инцидента 11-летней давности в «Чикаго», после чего на действующих лиц обрушились санкции.

НХЛ оштрафовала «Блэкхоукс» на $ 2 млн за неправильное рассмотрение дела о насилии, генменеджер «Чикаго» Стэн Боумэн потерял должность не только в клубе, но и в сборной США, а сегодня стало известно, что главный тренер «чёрных ястребов» в сезоне-2009/2010 Джоэль Кенневилль после встречи с верхушкой НХЛ принял решение уйти в отставку из «Флориды». Вероятно, такая же судьба ожидает и генменеджера «Виннипега» Кевина Чевелдэйоффа, который 11 лет назад ассистировал Боумэну в «Чикаго».



Почему в результате этого скандала полетели чьи-то ещё головы, кроме видеотренера Брэда Олдрича, который, как утверждается, и совершил насилие в адрес 20-летнего форварда системы «Чикаго» Кайла Бича? Да потому что об инциденте, случившемся незадолго до победного для клуба финала Кубка Стэнли — 2010, сразу стало известно всей руководящей верхушке «Блэкхоукс». Состоялось совещание с участием Боумэна, Чевелдэйоффа, Кенневилля и других боссов, на котором, попросту говоря, дело решили замять. Это то самое «неправильное рассмотрение дела», за которое «Чикаго» крупно оштрафовали и которое, как теперь считается, привело к тому, что выгнанный из клуба, но оставшийся на свободе Олдрич в 2013 году совершил преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетнего в штате Мичиган. Жертва того нападения подала иск в адрес «Чикаго», обвинив клуб в бездействии — из этого иска и выросло внутреннее расследование НХЛ.



Итак, история, несомненно, грязная. Кто-то, возможно, сомневается в правдивости слов Бича (мол, как 20-летний здоровый парень может быть изнасилован тренером не самой фактурной комплекции) и считает, что тот разыгрывает роль жертвы, стремясь найти оправдание своей неудавшейся карьере (привет Акиму Алиу). Но тот факт, что Олдрич позже совершил доказанное преступление такого же характера, заставляет поверить, что Бич говорил правду. А оценивать действия молодого человека, оказавшегося один на один с насильником, мы вряд ли имеем право.

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И, конечно, в той истории «Чикаго» следовало оперативно разобраться. Но постойте-ка, разве в «Блэкхоукс» этого не сделали? Как сказано в материалах расследования, в середине июня (сам инцидент, напомним, произошёл в мае) кадровая служба «Чикаго» поставила Олдрича перед выбором — расследование с потенциальным судебным разбирательством или же увольнение. Тренер, разумеется, выбрал второе. То есть «Блэкхоукс» избавились от сотрудника с сомнительной репутацией, но не дали делу огласку. За это сейчас и прилетает всем причастным.

Но надо понимать, что на дворе был 2010 год — немножко другие порядки и нравы, чем сейчас. Не расцвели буйным цветом терпимость и толерантность, не было движения Me Too и прочего, а разного рода скандалы (расистские, сексуальные и т. д.) предпочитали если не замалчивать, то решать на месте, не вынося сор из избы. Трудно сказать, насколько это правильно, но это просто была другая эпоха.

«Не то чтобы это была шутка, но в то время это не воспринималось слишком серьёзно. Я думал, что решением вопроса был уход Олдрича из команды», — говорит капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз.



Если посмотреть на ситуацию с этой стороны, то становится не очень понятно, из-за чего НХЛ сейчас устроила большую чистку. За что пострадал Боумэн, которому тогдашний президент «Чикаго» Джон Макдонаф на том же совещании после инцидента сказал, что разберётся в этой истории? Стэн справедливо рассудил, что его шеф взял дело на контроль.



Но самое глупое — это, конечно, увольнение Кенневилля. Такое ощущение, что легендарный тренер, выигравший с «Чикаго» три Кубка Стэнли, просто попал под гребёнку. Но какие претензии к коучу Q? Неужели он неправ в том, что в преддверии финала Кубка Стэнли решил не выносить скандал наружу, не рушить командную «химию» и мораль? К тому же не забывайте, на тот момент существовало две точки зрения на инцидент (версия Бича и версия Олдрича), и ещё надо было разобраться, кто обманывает. В те дни Кенневиллю действительно было важнее привести «Чикаго» к Кубку Стэнли, чем переживать, кто с кем спит и с чьего согласия.

Потом Олдрич покинул клуб, и все боссы «Блэкхоукс» решили, что дело закрыто. Но это довольно логично, не находите? Они нашли решение, которое им в то время казалось адекватным и логичным. Не могли же они предположить, что через 10 лет западный мир сойдёт с ума и начнёт идти на поводу у каждого, кто возомнил себя жертвой. Есть ли на то основания или нет.



Увольнение Кенневилля показывает, насколько нелепыми могут быть решения серьёзных организаций. «Флорида» под его руководством выдала семь побед подряд на старте сезона НХЛ, вышла в лидеры лиги, перед «пантерами» замаячила возможность стать наконец серьёзным клубом с какими-то амбициями, но тут «пантеры» берут и увольняют главного творца прорыва за какой-то давнишний скандал, в котором Кенневилль, в общем-то, никак не виновен.

Но самое печальное, что ни у «Флориды», ни у НХЛ не было другого выбора, кроме как вынудить Кенневилля уйти. Этот скандал всё равно подмочил репутацию специалиста, а в современной Америке, пропитанной продвинутыми ценностями, уже никак нельзя работать с подобным бэкграундом. Люди не поймут, им наплевать, что когда-то можно было мыслить и действовать иначе, чем сейчас, и это считалось вполне нормальным. Произошла революция в области моральных ориентиров, поэтому сейчас на Западе принято извиняться перед темнокожими за годы рабства, впихивать в ремейки классических художественных произведений героев с нетрадиционной ориентацией и увольнять тренеров за «преступления», у которых, оказывается, не бывает срока давности. Увы, современные ценности уничтожают здравый смысл в одну калитку.

Кенневилль встал в один ряд с Бэбкоком и Питерсом — один был уволен из клуба НХЛ за слишком суровое отношение с подопечными, другой — за недоказанное проявление расизма десятилетней давности.

На Кенневилле теперь клеймо «замешан в сексуальном скандале», и, кажется, на этом его тренерская карьера в НХЛ завершена. Джоэлю 63 года, он много чего выиграл в карьере, поэтому я сомневаюсь, что он рванёт за новым вызовом куда-то в Европу или в КХЛ. Скорее, он выйдет на пенсию и будет со стороны наблюдать за этим сумасшедшим миром.