Форвард «Ак Барса» Тарасов забросил 2-ю шайбу в сезоне. На старте КХЛ он не забивал 16 игр

Казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1.



Победную шайбу во встрече забросил нападающий хозяев Даниил Тарасов на 51-й минуте встречи. Ему ассистировали Кирилл Петров и Джордан Уил.



Этот гол стал вторым для Тарасова в сезоне. В начале чемпионата он не забрасывал на протяжении 16 матчей, отличившись впервые в конце октября в игре с «Автомобилистом» (3:2). Всего на его счету 3 (2+1) результативных балла в нынешнем розыгрыше КХЛ.

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«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 26 матчей набрав 34 очка. В следующей встрече коллектив Дмитрия Квартальнова сыграет дома с «Сибирью» (4 ноября).