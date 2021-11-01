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Форвард «Ак Барса» Тарасов забросил 2-ю шайбу в сезоне. На старте КХЛ он не забивал 16 игр

Форвард «Ак Барса» Тарасов забросил 2-ю шайбу в сезоне. На старте КХЛ он не забивал 16 игр
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Казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1.

Победную шайбу во встрече забросил нападающий хозяев Даниил Тарасов на 51-й минуте встречи. Ему ассистировали Кирилл Петров и Джордан Уил.

Этот гол стал вторым для Тарасова в сезоне. В начале чемпионата он не забрасывал на протяжении 16 матчей, отличившись впервые в конце октября в игре с «Автомобилистом» (3:2). Всего на его счету 3 (2+1) результативных балла в нынешнем розыгрыше КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 26 матчей набрав 34 очка. В следующей встрече коллектив Дмитрия Квартальнова сыграет дома с «Сибирью» (4 ноября).

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