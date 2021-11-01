Форвард «Ак Барса» Тарасов забросил 2-ю шайбу в сезоне. На старте КХЛ он не забивал 16 игр

Казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1.
Победную шайбу во встрече забросил нападающий хозяев Даниил Тарасов на 51-й минуте встречи. Ему ассистировали Кирилл Петров и Джордан Уил.
Этот гол стал вторым для Тарасова в сезоне. В начале чемпионата он не забрасывал на протяжении 16 матчей, отличившись впервые в конце октября в игре с «Автомобилистом» (3:2). Всего на его счету 3 (2+1) результативных балла в нынешнем розыгрыше КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 26 матчей набрав 34 очка. В следующей встрече коллектив Дмитрия Квартальнова сыграет дома с «Сибирью» (4 ноября).
- 1 ноября 2021
-
21:34
-
21:21
-
20:35
-
20:27
-
20:08
-
19:45
-
19:33
-
19:25
-
19:07
-
19:00
-
18:33
-
18:12
-
18:07
-
17:47
-
17:20
-
17:05
-
16:48
-
16:33
-
16:21
-
16:01
-
15:11
-
14:56
-
14:46
-
14:20
-
14:12
-
14:03
-
13:29
-
12:44
-
12:43
-
12:15
-
12:09
-
11:45
-
11:32
-
11:05
-
10:45