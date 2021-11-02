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Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 2 ноября

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 2 ноября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 2 ноября.

На Западе лидерство сохраняет санкт-петербургский СКА, набравший 37 очков после 24 сыгранных матчей. На втором месте расположился «Йокерит», накануне в гостях обыгравший «Сибирь» (2:0). Подопечные Лаури Марьямяки имеют 36 баллов после 25 игр. На третьем месте — московское «Динамо», в активе которого 30 очков после 24 встреч. Аналогичное количество баллов имеют их минские одноклубники, уступающие лишь по разнице забитых и пропущенных голов.

В Восточной конференции уверенно лидирует магнитогорский «Металлург» (24 игры, 44 очка). Следом расположился челябинский «Трактор», уступивший в последнем матче «Витязю» (2:4). Коллектив Анвара Гатиятулина отстаёт от первого места на шесть очков, имея на две игры больше. Третье место занимает «Салават Юлаев», набравший 36 баллов после 25 матчей.

Турнирная таблица КХЛ
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