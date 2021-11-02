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Агент Шипачёва прокомментировал слух, что «Динамо» ищет обмен его клиенту

Агент Шипачёва прокомментировал слух, что «Динамо» ищет обмен его клиенту
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Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Вадима Шипачёва, прокомментировал информацию о возможной смене клуба клиентом.

«На меня из московского «Динамо» пока никто не выходил», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Шипачёв выступает за бело-голубых с 2018 года. Он провёл за клуб 230 матчей, в которых набрал 259 (76+183) очков при показателе полезности «+90».

Также в КХЛ 34-летний форвард играл за «Северсталь» (2008-2013) и дважды — за СКА (2013-2017, 2017-2018). На его счету 793 матча в лиге, в которых он сумел заработать 776 (248+528) результативных баллов при общей полезности «+208».

Напомним, ранее появилась информация, что «Динамо» может расстаться с Шипачёвым, а также с защитниками Вячеславом Войновым, Андреем Педаном и голкипером Иваном Бочаровым.

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