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ЦСКА всухую обыграл «Автомобилист», Рейдеборн оформил шат-аут

ЦСКА всухую обыграл «Автомобилист», Рейдеборн оформил шат-аут
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл екатеринбургский «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу подопечных Сергея Фёдорова.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2021, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Плотников (Окулов, Блажиевский) – 13:23' (5x5)

На 14-й минуте Сергей Плотников вывел армейцев вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Константин Окулов и Артём Блажиевский. Голкипер армейцев Адам Рейдеборн оформил шат-аут, отразив 21 бросок по своим воротам.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 5 ноября в Подольске сыграет с местным «Витязем». «Автомобилист» 4 ноября встретится в Череповце с «Северсталью».

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