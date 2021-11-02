ЦСКА всухую обыграл «Автомобилист», Рейдеборн оформил шат-аут

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл екатеринбургский «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу подопечных Сергея Фёдорова.

На 14-й минуте Сергей Плотников вывел армейцев вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Константин Окулов и Артём Блажиевский. Голкипер армейцев Адам Рейдеборн оформил шат-аут, отразив 21 бросок по своим воротам.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 5 ноября в Подольске сыграет с местным «Витязем». «Автомобилист» 4 ноября встретится в Череповце с «Северсталью».