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СКА — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
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19:15 Мск
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Судьи отменили крутой гол в ворота СКА Акользина после сольного прохода из-за офсайда

Судьи отменили крутой гол в ворота СКА Акользина после сольного прохода из-за офсайда
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» встречается со СКА. Встреча проходит на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Счёт к середине второго периода — 1:0 в пользу подопечных Валерия Брагина.

На последней минуте первого игрового отрезка нападающий магнитогорцев Павел Акользин в средней зоне выиграл борьбу у Кирилла Кирсанова, убежал от Оскара Фантенберга, выкатился на ворота и переиграл Ларса Юханссона. Судьи долго смотрели повтор и определили офсайд у игрока «Металлурга».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Единственную шайбу на старте второго периода в большинстве забросил Андрей Кузьменко. В ассистентах — Никита Гусев и Александр Волков.

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