Судьи отменили крутой гол в ворота СКА Акользина после сольного прохода из-за офсайда
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» встречается со СКА. Встреча проходит на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Счёт к середине второго периода — 1:0 в пользу подопечных Валерия Брагина.
На последней минуте первого игрового отрезка нападающий магнитогорцев Павел Акользин в средней зоне выиграл борьбу у Кирилла Кирсанова, убежал от Оскара Фантенберга, выкатился на ворота и переиграл Ларса Юханссона. Судьи долго смотрели повтор и определили офсайд у игрока «Металлурга».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Единственную шайбу на старте второго периода в большинстве забросил Андрей Кузьменко. В ассистентах — Никита Гусев и Александр Волков.
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