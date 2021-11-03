Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 3 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 3 ноября.

В Восточной конференции лидерство укрепил магнитогорский «Металлург», обыгравший СКА и набравший 46 очков в 25 матчах. Следом расположился челябинский «Трактор», отстающий от первого места на восемь очков, имея на одну встречу больше. Третье место занимает «Салават Юлаев», набравший 36 баллов после 25 матчей.

На Западе лидерство сохраняет санкт-петербургский СКА, после поражения от «Магнитки» набравший 38 очков после 25 сыгранных матчей. На втором месте расположился «Йокерит» с 36 баллами после 25 встреч. На третьем месте — московское «Динамо», в активе которого после победы над минскими одноклубниками 32 очка в 25 матчах. Белорусская команда опустилась на пятую строчку, на четвёртую поднялся ЦСКА. «Северсталь» сравнялась по очкам с минчанами — у команд по 30 очков после 24 встреч.