Кирилл Капризов признан первой звездой матча с «Оттавой»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз». Россиянин в овертайме принёс победу своей команде со счётом 5:4. Для Кирилла этот гол стал первым в сезоне. Капризов поразил ворота «сенаторов», воспользовавшись передачей в исполнении Кевина Фиалы.

Второй звездой встречи стал левый крайний «Уайлд» Маркус Фолиньо, отметившийся дублем. Третьей звездой стал нападающий «Оттавы» Дрейк Батерсон. На его счету гол и результативная передача.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.