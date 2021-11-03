Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов признан первой звездой матча с «Оттавой»

Кирилл Капризов признан первой звездой матча с «Оттавой»
Комментарии

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз». Россиянин в овертайме принёс победу своей команде со счётом 5:4. Для Кирилла этот гол стал первым в сезоне. Капризов поразил ворота «сенаторов», воспользовавшись передачей в исполнении Кевина Фиалы.

Второй звездой встречи стал левый крайний «Уайлд» Маркус Фолиньо, отметившийся дублем. Третьей звездой стал нападающий «Оттавы» Дрейк Батерсон. На его счету гол и результативная передача.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

Новость по теме
Видео победного гола Капризова в овертайме матча «Миннесота» — «Оттава»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021