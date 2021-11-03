Кирилл Капризов признан первой звездой матча с «Оттавой»
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз». Россиянин в овертайме принёс победу своей команде со счётом 5:4. Для Кирилла этот гол стал первым в сезоне. Капризов поразил ворота «сенаторов», воспользовавшись передачей в исполнении Кевина Фиалы.
Второй звездой встречи стал левый крайний «Уайлд» Маркус Фолиньо, отметившийся дублем. Третьей звездой стал нападающий «Оттавы» Дрейк Батерсон. На его счету гол и результативная передача.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.
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