Фолиньо: на Капризове и Кевине Фиала лежит большая ответственность

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо поделился мнением об игре форварда Кирилла Капризова в матче с «Оттавой».



«Мы сами создали себе проблемы. Мы перестали играть в отборе или проводить силовые приемы, мы позволили соперникам кататься в нашей зоне, как у себя дома. Нам нужно поработать на тренировках, чтобы научиться быть более агрессивными и не допускать подобного.



На Кирилле и Кевине Фиала лежит большая ответственность, от них ждут голов, по сути, в каждом матче. И все как-то забывают, что в НХЛ забивать не так-то уж просто. Они сыграли сегодня просто невероятно. Мы все, думаю, испытали облегчение и порадовались, когда Кирилл забил гол. Он давно его заслуживал и даже сегодня создал себе несколько прекрасных моментов», – цитирует Фолиньо официальный сайт НХЛ на русском языке.



По итогам матча Капризов признан первой звездой Россиянин в овертайме принёс победу своей команде со счётом 5:4. Для Кирилла этот гол стал первым в сезоне. Капризов поразил ворота «сенаторов», воспользовавшись передачей в исполнении Кевина Фиалы.