«Вегас» и «Калгари» — основные претенденты на Джека Айкела

Основные претенденты на форварда «Баффало» Джека Айкела – «Вегас Голден Найтс» и «Калгари Флэймз», сообщает Эмили Каплан в «Твиттере».



Сообщается, что «Вегас» и «Калгари» согласны с тем, что Айкел намерен сделать операцию по замене межпозвоночного диска. Ранее «Баффало» выступал против этого, так как ни один из игроков, выступавших в НХЛ, прежде не проходил подобную процедуру. Клуб даже лишил форварда капитанской нашивки.



Контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.



Айкел пропустил последние 33 встречи минувшего сезона из-за травмы шеи. В нынешнем сезоне форвард не появлялся на льду в матчах за «Баффало».