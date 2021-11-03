Михайлис: есть статистика, что «Барыс» играет лучше на выезде, чем дома

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (1:4).
«Первый период, за исключением последних трёх минут, понравился. Были моменты хорошие, могли забить, был настрой, скорость, агрессия на ворота. Вторая двадцатиминутка провальная, потому что было много брака в передачах, и тяжело было выходить из зоны. Соперник — очень мощная команда, нас накрывал, и мы не могли атаковать во втором периоде. В третьей двадцатиминутке добавили в движении, наладили передачи, появились моменты и шансы на маленький, но успех. Однако стоит отметить, что оборона «Йокерита» сегодня справлялась с нашими нападающими.
Есть ли логическая закономерность в том, что дома команда играет хуже? Есть такая статистика, что на выезде мы играем лучше, чем дома. Однако ребята настраиваются, хотят порадовать своих болельщиков и очень сильно переживают, когда так происходит. Может, сказалось то, что проехали Дальний Восток. Тяжелые матчи сказались, играть в три звена очень тяжело. Дома мы пропускаем такие голы, которые на выезде не позволяем», — цитирует Михайлиса пресс-служба клуба.
- 3 ноября 2021
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