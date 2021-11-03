Хартли: у нас были равные шансы с «Нефтехимиком». Игру решил великолепный бросок в ОТ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» (1:2, ОТ).
«Была хорошая, равная игра, поздравляю «Нефтехимик» с победой. Равные шансы – мы забили первыми, но соперник очень быстро ответил. Дальше игра перешла в овертайм, и великолепный бросок помог сопернику победить. Ни одного удаления с нашей стороны? Мы в целом – очень дисциплинированная команда, любим держать игру под контролем. Прекрасно знаем, что у «Нефтехимика» мощное первое звено, если дать им шанс в большинстве, они могут наказать за это», — цитирует Хартли официальный сайт КХЛ.
«Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференеции, набрав 27 очков после 24 игр. В следующей встрече омский клуб встретится в гостях с «Салаватом Юлаевым» (5 ноября).
- 3 ноября 2021
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