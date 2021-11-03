Назаров: немножко не понравилось завершение в игре с «Куньлунем». Изменим уклон тренировок

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунем» (1:3).



«Хотел бы поблагодарить ребят, на мой взгляд, движение было интересное, но одного гола не хватает. Старались, бились, бросали по воротам. Будем работать над завершением. Создавать моменты – это одно, а реализовать – немножко другое. Нужно будет поменять уклон в тренировке больше на завершающую фазу, потому что движение, на мой взгляд, было неплохое, а вот завершающая стадия мне немножко не понравилась. Так что поменяем направление тренировок, и будет всё нормально», — приводит слова Назарова официальный сайт клуба.



«Сочи» расположился на 12-м месте в таблице Западной конференции, набрав 20 очков после 26 встреч. В следующей игре подопечные Андрея Назарова сыграют в гостях с рижским «Динамо». Матч пройдёт в пятницу, 5 ноября. Начало — в 20:30 мск.