Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 4 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 4 ноября.



В Восточной конференции турнирную таблицу возглавляет магнитогорский «Металлург», после 25 матчей набравший 46 очков. На шесть очков отстаёт челябинский «Трактор», который провёл на два матча больше. Накануне подопечные Анвара Гатиятулина обыграли «Адмирал» (6:1). Третью строчку занимает уфимский «Салават Юлаев» с 38 очками после 26 игр. Коллектив из столицы Башкортостана в последней встрече переиграл «Амур» (3:2).



На Западе возглавляет таблицу СКА, имеющий в своём активе 38 баллов после 25 встреч. На втором месте «Йокерит», накануне обыгравший в гостях «Барыс» (4:1). Подопечные Лаури Марьямяки набрали также 38 очков, но имеют на один матч больше. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», после 25 игр набравшее 32 балла.