Шестёркин – о жесте Мерзликина: был в шоке, я бы скорее сам шайбу взял и бросил по воротам

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал ситуацию, которая произошла в конце матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:0). Последние 20 секунд матча ознаменовались красивым жестом голкипера «Блю Джекетс» Элвиса Мерзликина. Латышский вратарь призвал своих партнёров держать шайбу в зоне и не идти в атаку, дабы сохранить шат-аут Шестёркина. На последних секундах Мерзликин поднял клюшку, таким образом отдав честь российскому вратарю.

«Этот момент я вообще не видел. Был немножко в шоке. Понимал, что они не атакуют, но всё равно готовился, мало ли у них просто пересменка была. Жест Элвиса я не видел. После игры встречался с Владом Гавриковым, попросил передать Элвису спасибо. Это был приятный жест, но не знаю, смогли бы они что-то создать за 20 секунд до конца матча. Но было весело.

Если честно, я бы не смог так поступить. Я бы наоборот, орал на своих игроков, чтобы они как можно быстрее перешли в зону атаки. Поднять клюшку, показать уважение человеку, который сыграл на ноль – это без проблем бы сделал. А оставить игроков у своих ворот и сказать им не атаковать – это не про меня. Я бы скорее сам шайбу взял и бросил по воротам», — передаёт слова Шестёркина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.