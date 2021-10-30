Вратарь остановил атаку партнёров, чтобы поприветствовать Шестёркина! Сильное видео из НХЛ

Рейнджерс» продолжают искать себя под руководством Жерара Галлана. После двух поражений на старте нью-йоркцам удалось провести серию из четырёх победных матчей, однако в последней игре они крупно проиграли набравшему, кажется, лучшую форму с сезона-2018/2019 «Калгари», временно расположившемуся на первой строчке Восточного дивизиона.

В первых матчах от лидеров «синерубашечников» явно можно было ожидать большего. Да, в списке самых результативных игроков «Рейнджерс» были всё те же имена – Мика Зибанеджад, Крис Крайдер, Адам Фокс и Артемий Панарин, — но пока складывается ощущение, что они ещё не привыкли к более закрытой манере игры Галлана, которая разительно отличается от той, которую в предыдущем сезоне проповедовал Дэвид Куинн. Больше всего это отразилось на россиянине – до сегодняшней игры с «Коламбусом» на его счету было всего два очка в равных составах и «-4» в графе «полезность».

Начало матча прошло в атакующем ключе. Команды выдали довольно яркий стартовый отрезок, создав по несколько опасных моментов, но блестяще действовали голкиперы Игорь Шестёркин и Элвис Мерзликин. Однако в середине периода латвиец позволил себя пробить. «Рейнджерс» удалась быстрая контратака. После перехвата в исполнении Нильса Лундквиста Панарин протащил шайбу через половину площадки, слегка притормозил на входе в зону, выключив из борьбы опекавшего его Скотта Харрингтона, и с левого фланга отдал пас в центр. Подключившийся Райан Строум не стал тянуть. Приём – бросок со средней дистанции – и вот хозяева уже ведут в счёте.

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К радости местных болельщиков, через три минуты Алекси Лафренье удвоил преимущество «синерубашечников». Его результативный бросок сам по себе не является чем-то примечательным – комбинацию «пас с фланга – гол в касание» можно увидеть едва ли не в каждом матче. Но как же хороша передача Адама Фокса! Лучший защитник прошедшего сезона НХЛ набрал скорость на фланге, проехал за воротами Мерзликина и одним пасом отрезал всю оборону «Блю Джекетс» — Лафренье оставалось лишь попасть по шайбе.

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Второй период прошёл менее результативно (точнее, вообще без заброшенных шайб), а вот в третьем «Рейнджерс» довели счёт до крупного. Отличились два раза – оба в большинстве и не без участия Панарина. В первом случае Артемию удалось найти на пятачке Крайдера, который даже под плотной опекой смог переправить шайбу в ворота. «Они постоянно говорят мне, где они хотят, чтобы я был, и я постоянно спрашиваю и просто пытаюсь подставить свою клюшку. Часто я могу закрыть глаза, а Панарин всё равно найдёт мою клюшку», — сказал Крайдер после матча.

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Во втором случае россиянин стал вторым ассистентом – он выкатил шайбу под бросок Фоксу, но вместо этого американец сотворил ещё одну роскошную передачу на Крайдера, который вновь подставил клюшку и в четвёртый раз заставил болельщиков «Рейнджерс» с восторгом вскочить со своих мест.

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Всё это время на последнем рубеже нью-йоркцев блистал Игорь Шестёркин. Российский голкипер провёл уже не первый убедительный матч в этом сезоне, но лишь сегодня смог впервые сделать это всухую, совершив 31 сейв. Дань уважения игре Шестёркина отдал даже его визави Мерзликин. В самом конце встречи он попросил своих одноклубников не атаковать, чтобы сохранить Игорю шат-аут, и поприветствовал его, подняв вверх клюшку. Прекрасный жест от Элвиса!

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Выступление россиянина в этот день оценил не только вратарь «Коламбуса» — Шестёркин был признан первой звездой встречи, и по окончании матча его имя скандировал весь «Мэдисон Сквер Гарден»!

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