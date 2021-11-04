Две передачи Андрея Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Чикаго» в результативном матче

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей забивали Дерек Степан, Сет Джарвис, Йеспер Фаст и Мартин Нечас. Российский нападающий Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. За «Чикаго» дубль оформил Алекс Дебринкэт и ещё один гол забил Патрик Кейн.

«Чикаго» потерпел десятое поражение за последние 11 игр. «Каролина», в свою очередь, одержала девятую победу подряд.

В следующем матче «Чикаго» встретится с «Виннипег Джетс», а «Каролина» сыграет с «Флоридой Пантерз». Матчи пройдут 6 и 7 ноября соответственно.

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