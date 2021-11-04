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Две передачи Андрея Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Чикаго» в результативном матче

Две передачи Андрея Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Чикаго» в результативном матче
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей забивали Дерек Степан, Сет Джарвис, Йеспер Фаст и Мартин Нечас. Российский нападающий Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. За «Чикаго» дубль оформил Алекс Дебринкэт и ещё один гол забил Патрик Кейн.

«Чикаго» потерпел десятое поражение за последние 11 игр. «Каролина», в свою очередь, одержала девятую победу подряд.

В следующем матче «Чикаго» встретится с «Виннипег Джетс», а «Каролина» сыграет с «Флоридой Пантерз». Матчи пройдут 6 и 7 ноября соответственно.

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НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2021, четверг. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Дебринкэт (Кейн, Джонс) – 01:35' (5x5)   1:1 Степан (Деанджело, Свечников) – 06:25' (5x5)   2:1 Кейн (Стиллман, Энтвистл) – 22:49' (5x5)   3:1 Дебринкэт (Курашев, Хардман) – 28:24' (5x5)   3:2 Джарвис (Степан) – 32:50' (5x5)   3:3 Фаст (Свечников, Славин) – 40:17' (5x5)   3:4 Нечас (Ахо, Бир) – 43:26' (5x5)
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