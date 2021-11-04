Две передачи Андрея Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Чикаго» в результативном матче

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
В составе победителей забивали Дерек Степан, Сет Джарвис, Йеспер Фаст и Мартин Нечас. Российский нападающий Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. За «Чикаго» дубль оформил Алекс Дебринкэт и ещё один гол забил Патрик Кейн.
«Чикаго» потерпел десятое поражение за последние 11 игр. «Каролина», в свою очередь, одержала девятую победу подряд.
В следующем матче «Чикаго» встретится с «Виннипег Джетс», а «Каролина» сыграет с «Флоридой Пантерз». Матчи пройдут 6 и 7 ноября соответственно.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
- 4 ноября 2021
-
07:15
-
07:00
-
06:45
-
06:05
-
00:00
- 3 ноября 2021
-
23:30
-
23:15
-
23:07
-
23:03
-
22:57
-
22:49
-
22:29
-
22:05
-
21:50
-
21:40
-
21:27
-
21:19
-
21:09
-
20:58
-
20:49
-
20:40
-
20:25
-
20:12
-
19:50
-
19:37
-
19:14
-
19:04
-
18:44
-
18:13
-
18:00
-
17:44
-
17:35
-
17:25
-
17:17
-
17:03