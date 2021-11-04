«Каролина» одержала девять побед на старте сезона. До рекорда лиги — один матч

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3) и одержала девятую победу в девяти матчах со старта сезона, причём все – в основное время. «Харрикейнз» в шаге от рекорда лиги.

В сезоне-2015/2016 «Монреаль Канадиенс» также выиграл первые 9 матчей, а рекорд установил «Торонто Мэйпл Лифс» в чемпионате-1993/1994 – 10 матчей. В сезоне-2006/2007 это достижение повторил «Баффало Сэйбрз».

После девяти матчей «Каролина» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, опережая «Флориду Пантерз» на один балл. По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

В следующем матче подопечные Рода Бриндамора встретятся с «Флоридой» 7 ноября. Начало встречи запланировано на 1:00 мск.