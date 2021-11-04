37-летний защитник «Айлендерс» Бойчак перешёл в «Баффало». Он не играл с марта 2020 года

37-летний защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Джонни Бойчак в результате обмена перешёл в «Баффало Сэйбрз». Он не играл с 3 марта 2020 года из-за травмы глаза. И будет включён в список резервных травмированных.
Бойчак находится на последнем году действия 7-летнего контракта с годовым кэпхитом в $ 6 млн.
Пост доступен в официальном «твиттере» «Баффало Сэйбрз».
«Этот шаг важен для нас, потому что он даёт нам гибкость в течение сезона с точки зрения состава», — приводит слова генерального менеджера «Баффало» Кевина Адамса официальный сайт клуба.
Отметим, что после обмена нападающего Джека Айкела в «Вегас» «Баффало» освободил $ 10 млн кэпхита.
Напомним, также сегодня, 4 ноября, официальный «твиттер» «Вегаса» сообщил, что бывший форвард «Сэйбрз» Джек Айкел стал игроком клуба. В обмен на 25-летнего форварда в «Баффало» отправились нападающие Алекс Так и Пейтон Кребс. Также «клинки» получили 2 драфт-пика.
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