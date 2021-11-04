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«Вегас, детка, Вегас». Айкел отреагировал на обмен из «Баффало»

«Вегас, детка, Вегас». Айкел отреагировал на обмен из «Баффало»
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Бывший нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел выложил твит, отреагировав на свой переход в «Вегас Голден Найтс».

Пост доступен в официальном «твиттере» Джека Айкела.

«Вегас, детка, Вегас», — написал американский хоккеист заглавными буквами у себя в «твиттере».

Напомним, сегодня, 4 ноября, официальный «твиттер» «Вегаса» сообщил, что Айкел стал игроком клуба. В обмен на 25-летнего форварда в «Баффало» отправились нападающие Алекс Так и Пейтон Кребс. Также «клинки» получили 2 драфт-пика.

Айкел пропустил последние 33 встречи минувшего сезона из-за травмы шеи. В нынешнем сезоне форвард не появлялся на льду в матчах за «Баффало».

Отмечается, что «Вегас Голден Найтс» поможет Джеку Айкелу сделать операцию по замене искусственного межпозвоночного диска. Ожидается, что форвард вернётся в строй после олимпийского перерыва.

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