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Барков догнал Йокинена в списке лучших снайперов «Флориды»

Барков догнал Йокинена в списке лучших снайперов «Флориды»
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Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков догнал Олли Йокинена в списке лучших снайперов клуба.

Всего в НХЛ на счету Баркова 538 матчей, в которых форвард отметился 188 заброшенными шайбами и 289 результативными передачами. В этом сезоне хоккеист провёл 9 игр, забросил 5 шайб и отдал 5 ассистов.

Форвард дважды забил за «Флориду» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме 5:4.

«Я знаю, что Олли был легендой здесь, был великом игроком и лицом клуба в течение долгого времени. Я действительно горжусь тем, что нахожусь на одном уровне с таким игроком», — цитирует Баркова официальный твиттер-аккаунт «Флориды».

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