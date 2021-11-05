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Трое россиян из «Сент-Луиса» одновременно оказались на скамейке штрафников

Трое россиян из «Сент-Луиса» одновременно оказались на скамейке штрафников
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«Сент-Луис Блюз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 5:3 (1:2, 3:1, 1:0).

В первом периоде встречи на скамейке штрафников гостей оказалось одновременно три российских хоккеиста. На 6-й минуте были удалены Павел Бучневич и Владимир Тарасенко, менее чем через минуту к ним присоединился Иван Барбашёв, получивший штраф 2+2 минуты.

«Сент-Луис» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, после девяти матчей набрав 15 очков. В следующем матче подопечные Крэйга Берюбе сыграют в гостях с «Анахайм Дакс». Встреча пройдёт в понедельник, 8 ноября. Начало — в 4:00 мск.

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