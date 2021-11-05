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21-летний вратарь «Сент-Луиса» отдал голевой пас в дебютном матче в НХЛ

21-летний вратарь «Сент-Луиса» отдал голевой пас в дебютном матче в НХЛ
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«Сент-Луис Блюз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 5:3 (1:2, 3:1, 1:0).

Голкипер гостей Джоэль Хофер провёл первый матч в НХЛ. Он совершил 23 сейва, отразив 88,5% бросков. Также Хофер стал автором голевой передачи на последней минуте встречи, в пустые ворота шайбу забросил Роберт Томас, установив окончательный счёт в матче.

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«Сент-Луис» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, после девяти матчей набрав 15 очков. В следующей встрече «Блюз» в гостях сыграет с «Анахаймом» (8 ноября).

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