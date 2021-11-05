Скончался легендарный нападающий «Спартака» 80-х годов Александр Орлов

Московский «Спартак» сообщил о гибели легендарного нападающего клуба Александра Александровича Орлова на 68-ом году жизни.
Экс-форвард клуба скончался после продолжительной болезни.
Александр имел брата-близнеца — Игоря, с которым они выступали за «Спартак» с 1980 по 1985 год. Александр Орлов становился серебряным призёром чемпионата СССР четыре раза, также он входил в состав сборной клубов СССР, участвуя в международных матчах в Канаде и Европе.
За «Спартак» в чемпионатах СССР он провёл 199 матчей, набрав 156 (52+104) очков. Также он выступал за «Ижсталь», ярославское «Торпедо», глазовский «Прогресс» и другие клубы.
Орлову принадлежит рекорд отечественного хоккея по числу результативных передач за одну игру. 21 марта 1982 года во встрече «Спартака» с «Крыльями Советов» он набрал шесть баллов за голевые передачи. Этот показатель не побит по сей день.
- 5 ноября 2021
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