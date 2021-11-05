Лямся прокомментировал второе поражение в сезоне от «Авангарда»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (2:4). Это поражение стало для уфимцев вторым во встречах с омичами за последние восемь дней.
«Сегодня были ребята, которые до этого не выходили в меньшинстве. У «Авангарда» лучшая спецбригада большинства. Мы не должны зарабатывать простые удаления. Надо просто, чтобы все выздоровели. Хорошо играли под давлением, не надо глупых ошибок совершать.
Почему Сучков вышел только в третьем периоде? Мы хотели сохранить его, чтобы дать энергию в третьем периоде. Игра Гранлунда в меньшинстве? Он один из лучших по игре в меньшинстве в КХЛ.
Почему не делали несколько звеньев? Было несколько причин. Это игровой план на матч и наличие сочетаний. Пока не знаю, кто из заболевших сможет сыграть с «Трактором». Будем идти от игры к игре.
Нам нужно проанализировать матчи с организованными командами. Не вижу сегодня в этом проблемы. Соперник просто забил нам в большинстве», — приводит слова Лямся пресс-служба команды.
- 5 ноября 2021
-
21:05
-
20:45
-
20:39
-
20:34
-
20:18
-
20:15
-
20:09
-
20:06
-
20:04
-
19:59
-
19:59
-
19:57
-
19:55
-
19:53
-
19:46
-
19:34
-
19:08
-
18:51
-
18:40
-
18:00
-
17:39
-
17:18
-
17:07
-
16:53
-
16:31
-
15:48
-
15:23
-
15:17
-
14:54
-
14:28
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:19
-
13:06