Лямся прокомментировал второе поражение в сезоне от «Авангарда»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (2:4). Это поражение стало для уфимцев вторым во встречах с омичами за последние восемь дней.



«Сегодня были ребята, которые до этого не выходили в меньшинстве. У «Авангарда» лучшая спецбригада большинства. Мы не должны зарабатывать простые удаления. Надо просто, чтобы все выздоровели. Хорошо играли под давлением, не надо глупых ошибок совершать.



Почему Сучков вышел только в третьем периоде? Мы хотели сохранить его, чтобы дать энергию в третьем периоде. Игра Гранлунда в меньшинстве? Он один из лучших по игре в меньшинстве в КХЛ.



Почему не делали несколько звеньев? Было несколько причин. Это игровой план на матч и наличие сочетаний. Пока не знаю, кто из заболевших сможет сыграть с «Трактором». Будем идти от игры к игре.



Нам нужно проанализировать матчи с организованными командами. Не вижу сегодня в этом проблемы. Соперник просто забил нам в большинстве», — приводит слова Лямся пресс-служба команды.