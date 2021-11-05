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Лямся прокомментировал второе поражение в сезоне от «Авангарда»

Лямся прокомментировал второе поражение в сезоне от «Авангарда»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (2:4). Это поражение стало для уфимцев вторым во встречах с омичами за последние восемь дней.

«Сегодня были ребята, которые до этого не выходили в меньшинстве. У «Авангарда» лучшая спецбригада большинства. Мы не должны зарабатывать простые удаления. Надо просто, чтобы все выздоровели. Хорошо играли под давлением, не надо глупых ошибок совершать.

Почему Сучков вышел только в третьем периоде? Мы хотели сохранить его, чтобы дать энергию в третьем периоде. Игра Гранлунда в меньшинстве? Он один из лучших по игре в меньшинстве в КХЛ.

Почему не делали несколько звеньев? Было несколько причин. Это игровой план на матч и наличие сочетаний. Пока не знаю, кто из заболевших сможет сыграть с «Трактором». Будем идти от игры к игре.

Нам нужно проанализировать матчи с организованными командами. Не вижу сегодня в этом проблемы. Соперник просто забил нам в большинстве», — приводит слова Лямся пресс-служба команды.

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