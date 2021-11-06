«Ванкувер» с Подколзиным уступил «Нэшвиллу» с Трениным, который набрал «-2» по полезности

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал на домашнем льду «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

За «Нэшвилл» забрасывали Роман Йози, Мэтт Дюшейн и Филип Томасино. В составе «Ванкувера» удалось отличиться Броку Бёзеру и Нильсу Хёгландеру.

24-летний форвард «Предаторз» Яков Тренин не отметился результативными действиями, заработав «-2» по показателю полезности за 13.07 на льду. Его 20-летний соотечественник из «Ванкувера» Василий Подколзин за 10.54 не набрал очков и завершил игру с коэффициентом полезности «0».

В параллельном матче «Анахайм Дакс» победил «Аризону Койотс» — 3:1, одержав третью победу кряду.