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«Ванкувер» с Подколзиным уступил «Нэшвиллу» с Трениным, который набрал «-2» по полезности

«Ванкувер» с Подколзиным уступил «Нэшвиллу» с Трениным, который набрал «-2» по полезности
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал на домашнем льду «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

За «Нэшвилл» забрасывали Роман Йози, Мэтт Дюшейн и Филип Томасино. В составе «Ванкувера» удалось отличиться Броку Бёзеру и Нильсу Хёгландеру.

24-летний форвард «Предаторз» Яков Тренин не отметился результативными действиями, заработав «-2» по показателю полезности за 13.07 на льду. Его 20-летний соотечественник из «Ванкувера» Василий Подколзин за 10.54 не набрал очков и завершил игру с коэффициентом полезности «0».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2021, суббота. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Йози (Толванен, Гранлунд) – 05:49' (5x4)   1:1 Бёзер (Хэмоник, Миллер) – 19:51' (5x5)   2:1 Хёгландер (Хорват, Пирсон) – 30:08' (5x5)   2:2 Дюшейн (Гранлунд) – 32:26' (5x5)   2:3 Томасино (Канин, Новак) – 39:15' (5x4)

В параллельном матче «Анахайм Дакс» победил «Аризону Койотс» — 3:1, одержав третью победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2021, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Хенрик (Гецлаф, Терри) – 00:34' (5x5)   2:0 Милано (Хенрик, Шаттенкирк) – 18:13' (5x4)   3:0 Кэррик (Грант, Драйсдейл) – 29:46' (5x5)   3:1 Гостисбер (Фишер, О'Брайен) – 59:52' (5x5)
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