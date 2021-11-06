Матч «Салават Юлаев» — «Трактор» отменён из-за вируса в составе уфимцев

КХЛ отменила матч «Салават Юлаев» — «Трактор», который должен был состояться 7 ноября. Это связано с вирусом в составе уфимцев.



В связи с Постановлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, хоккейный клуб «Салават Юлаев» изолируется на 7 дней всем составом. Это связано с лабораторно подтверждённым групповым заболеванием, вызванным вирусом гриппа «А».

Заболевшие игроки неоднократно проходили тестирование на коронавирусную инфекцию как методом ПЦР, так и методом анализа на присутствие в организме антигена. По результатам проверок не было выявлено ни одного положительного результата.

В последних двух матчах с «Амуром» и «Авангардом» некоторые игроки уфимской команды не принимали участие из-за болезни.

В текущем сезоне «Салават» провёл 27 матчей и набрал в них 38 очков. Сейчас подопечные Томи Лямся занимают третье место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд с Запада и Востока выйдут в плей-офф.