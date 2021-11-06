Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Матч «Салават Юлаев» — «Трактор» отменён из-за вируса в составе уфимцев

Матч «Салават Юлаев» — «Трактор» отменён из-за вируса в составе уфимцев
Комментарии

КХЛ отменила матч «Салават Юлаев» — «Трактор», который должен был состояться 7 ноября. Это связано с вирусом в составе уфимцев.

В связи с Постановлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, хоккейный клуб «Салават Юлаев» изолируется на 7 дней всем составом. Это связано с лабораторно подтверждённым групповым заболеванием, вызванным вирусом гриппа «А».

Заболевшие игроки неоднократно проходили тестирование на коронавирусную инфекцию как методом ПЦР, так и методом анализа на присутствие в организме антигена. По результатам проверок не было выявлено ни одного положительного результата.

В последних двух матчах с «Амуром» и «Авангардом» некоторые игроки уфимской команды не принимали участие из-за болезни.

В текущем сезоне «Салават» провёл 27 матчей и набрал в них 38 очков. Сейчас подопечные Томи Лямся занимают третье место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд с Запада и Востока выйдут в плей-офф.

Новость по теме
Хоккеистов «Салавата Юлаева» могут посадить на недельный карантин из-за вируса в команде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021