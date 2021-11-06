«Северсталь» обыграла лидера Восточной конференции «Магнитку», одержав 9-ю победу подряд

Сегодня, 6 ноября, в Ледовом дворце в Череповце местная «Северсталь» принимала лидера Восточной конференции – магнитогорский «Металлург» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев – 4:2 (4:0, 0:2, 0:0).



На 7-й минуте Владислав Кодола с передачи Даниила Вовченко открыл счёт в матче, на 12-й минуте Кодола вновь отличился с паса Вовченко, а на 15-й забросил уже сам Даниил Вовченко. На 16-й минуте Роберт Рооба забил четвёртую шайбу хозяев после ассистов Йоонаса Няттинена и Адама Лишка.



На 22-й минуте гости отыграли одну шайбу: Артём Минулин забросил с передач Брендана Лайпсика и Юхо Олкинуоры, а через 21 секунду отличился Денис Зернов, которому ассистировали Максим Карпов и Артём Минулин. На 59-й минуте Адам Лишка броском в пустые ворота забил пятую шайбу «Северстали».

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