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«Северсталь» обыграла лидера Восточной конференции «Магнитку», одержав 9-ю победу подряд

«Северсталь» обыграла лидера Восточной конференции «Магнитку», одержав 9-ю победу подряд
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Сегодня, 6 ноября, в Ледовом дворце в Череповце местная «Северсталь» принимала лидера Восточной конференции – магнитогорский «Металлург» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев – 4:2 (4:0, 0:2, 0:0).

На 7-й минуте Владислав Кодола с передачи Даниила Вовченко открыл счёт в матче, на 12-й минуте Кодола вновь отличился с паса Вовченко, а на 15-й забросил уже сам Даниил Вовченко. На 16-й минуте Роберт Рооба забил четвёртую шайбу хозяев после ассистов Йоонаса Няттинена и Адама Лишка.

На 22-й минуте гости отыграли одну шайбу: Артём Минулин забросил с передач Брендана Лайпсика и Юхо Олкинуоры, а через 21 секунду отличился Денис Зернов, которому ассистировали Максим Карпов и Артём Минулин. На 59-й минуте Адам Лишка броском в пустые ворота забил пятую шайбу «Северстали».

КХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2021, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кодола (Вовченко) – 06:54' (5x5)   2:0 Кодола (Вовченко) – 11:10' (5x5)   3:0 Вовченко – 14:05' (5x5)   4:0 Рооба (Няттинен, Лишка) – 16:00' (5x5)   4:1 Минулин (Лайпсик, Олкинуора) – 21:37' (5x5)   4:2 Зернов (Карпов, Минулин) – 21:58' (5x5)   5:2 Лишка (Шугаев) – 58:30' (en)
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